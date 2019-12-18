«البدري» يشكو من تعامل الأندية مع المنتخب

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حسام البدرى
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المصريون

البدرى

منتخب مصر

أبدى حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني استيائه الشديد من المشاكل والسلبيات التي واجهته منذ توليه المسئولية في شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف «البدري»، «واجهنا مشاكل وسلبيات قبل وأثناء المرحلة الاولى، وأضيف إليها تأجيل الدوري لفترة طويلة مما أثر سلبا على جاهزية اللاعبين قبل أول مباراتين رسميتين أمام كينيا وجزر القمر، كنا نتمنى نتائج أفضل، ورغم الظروف الصعبة، لم نخسر، فالمشوار طويل، وموقفنا جيد، وأؤكد أننا سنحقق الهدف الأول بالتأهل لكأس الأمم».

وتابع، «نتابع مباريات الدوري، وهناك إثارة وندية ولكن أتابعها بمنظور آخر بشأن إمكانية انضمام عناصر جديدة للمنتخب، لأن المنتخب يحتاج تدعيم في مراكز بلا بدائل، والعناصر المتواجدة ليست مقنعة بشكل كبير».

وأشار، «بعد انتهاء الجولة الثامنة، لا توجد عناصر تضيف لمنتخب مصر، فهو أمر غير مرضي، في مراحل معينة لابد من واقعية ومنطقة وصراحة مع الآخرين، لنحقق أهدافنا، فرصتنا كبيرة في التأهل».

وتابع "لا أقصد اتهام أحد، إلا أن قرار تعييني كان متأخرا، ولا ألقي بمسؤولية على أحد، لأنه كانت هناك ظروف وتغييرات في اتحاد الكرة نفسه وتعيين لجنة خماسية، والمدير الفني كان من ضمن ملفاتها الشائكة، واستغرق وقتا".

واستطرد المدير الفني للمنتخب "لم يكن أمامي وقت لتحضير القائمة ولم تكن هناك فترة تجمعات أو أجندة دولية، لكن نظمنا مباراتين دوليتين، وحدثت إصابات للاعبين، فهو شيء خارج عن الإرادة وتأجيل الدوري العام لأسباب أمنية، كلها ظروف في منتهى الصعوبة".

وأردف "الأهلي كانت آخر مباراة له قبل 40 يوما من أول معسكر، توقف الدوري بالتأكيد كان له نتائج عكسية، الزمالك أيضا لم يلعب لأكثر من 20 يوما، وعندما فكرنا في التجمع مبكرا، بعض الأندية رفضت ترك لاعبيها إلا وفقا للأجندة، بالطبع تفكير سلبي، لا أسوق مبررات، ولكن كان واقعا صعبا".

وألمح حسام البدري "الدوري أفرز عنصرا جديدا فقط، كان ضمن الحسابات في الفترة الماضية وتم استبعاده لاختلاف في الرؤية الفنية".

وواصل "بالتأكيد هناك عناصر أصبحت فرصتها ضعيفة في الانضمام مجددا، كنا مضطرين للاعتماد عليها، لعدم وجود عناصر متاحة وارتباط المنتخب الأولمبي بهدف آخر وهو التأهل لأولمبياد طوكيو، وكان على حساب المنتخب الأول".

وأتم تصريحاته "لم يكن لدينا رأس حربة في ظل إصابة كوكا ومروان محسن، وبشكل عام هناك 35 لاعبا في حساباتي، الفرصة متاحة للجميع وفقا لمصلحة منتخب مصر".

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