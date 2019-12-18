«السيسي» يُهنئ رئيس الوزراء البريطاني بفوزه بالانتخابات

18 ديسمبر 2019 - 05:05 م

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، هاتفيًا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بفوز حزبه بالانتخابات البرلمانية .





وخلال الاتصال الهاتفي أشاد الرئيس، بالتطور الإيجابي في العلاقات المصرية البريطانية، معربًا عن تطلعه لزيادة التنسيق السياسي حول القضايا المشتركة مع بريطانيا.





كما أشاد الرئيس السيسي، باستئناف رحلات الطيران البريطانية المباشرة إلى شرم الشيخ.



