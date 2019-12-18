  • الأربعاء 18 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ليفربول

مونديال الأندية.. بث مباشر لمباراة ليفربول ومونتيري

الزمالك

بالأسماء.. هروب 4 لاعبين من نادي الزمالك

" عون" و" الحريري"

«الحريري» يعلن عدم ترشحه لتشكيل حكومة لبنان

تسونامي

وصل المشاغبون..«كلاسيكو الأرض» لن يمر مرور الكرام

أرشيفية

تأييد حكم المؤبد على قاض بتهمة المخدرات

الزمالك

حقيقة هروب مدافع الزمالك إلى الأهلي

أرشيفية

أزمة مرتقبة.. روسيا تعتقل 40 إسرائيليًا من المطار

المحتجون أمام البرلمان التونسي

العشرات يهددون بانتحار جماعي أمام البرلمان التونسي

مرتضى منصور يتلقى العزاء في شقيقته

مرتضى منصور يدفن شقيقته ويتلقى العزاء على المقبرة

دونالد ترامب

بث مباشر.. جلسة «عزل ترامب»

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد ( كلاسيكوالأرض) والقناة الناقلة

الرياضة

برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«زيدان»: برشلونة يمتلك «ميسي».. ولدينا أسلحتنا

#

حقيقة تأجيل كلاسيكو الريال وبرشلونة لدواع أمنية

#

تنظيم إرهابي يعلن استهدافه لكلاسيكو الريال وبرشلونة

#

الريال يشعل صراع قمة "الليجا" بثلاثية في شباك سوسيداد

برشلونة

ريال مدريد

القناة

موعد

المصريون

يلتقى برشلونة مع غريمه ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق مباراة برشلونة ضد الريال غدا الأربعاء، فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN Sports HD3 .

يذكر أن مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ستكون رقم 90 بين كلا الفريقين على ملعب كامب نو، حيث تمكن برشلونة من الفوز في 50 مباراة، مقابل 20 لصالح الملكى، وحسم التعادل 19 لقاء بين كلا الفريقين.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام مونتيري المكسيكي
» وصل المشاغبون..«كلاسيكو الأرض» لن يمر مرور الكرام
» حقيقة هروب مدافع الزمالك إلى الأهلي
» «البنا» حكمًا لمباراة الأهلي والإسماعيلى
» بث مباشر.. جلسة «عزل ترامب»
» إجراءات أمنية مشددة لتأمين كلاسيكو الأرض
» صلاح ينافس «رونالدو» و«ميسي» للفوز بهذه الجائزة
» 20 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي
» استقالة صحفي "نيوزويك".. لهذا السبب
» شاهد.. كيف تغير شكل الفنانة كريمان "قطة الستينيات"
» أسراب الجراد تغزو السعودية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن