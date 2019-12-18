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وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مع الشيخوخة

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الفنانة الراحلة عصمت محمود
الفنانة الراحلة عصمت محمود
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رحلت عن عالمنا اليوم، الفنانة عصمت محمود، عن عمر ناهز الـ82 عامًا بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

كان آخر ظهور للراحلة عصمت محمود في مسلسل "فرقة ناجي عطالله" أمام الفنان عادل إمام عام 2012، وأبرز أدوارها في فيلم "جاءنا البيان التالي" مع الفنان محمد هنيدي بشخصية والدته.

حيث قدمت الفنانة الراحلة، عدداً من الأدوار، أبرزها "باب الحديد"، و"لوعة الحب"، و"ثورة البنات"، و"لا وقت للحب".

تخرجت عصمت محمود فى معهد التمثيل وبعد انتهاء دراستها بدأت مع الإذاعة ولكنها انتقلت سريعًا إلى السينما وظهرت بدور صغير في فيلم "الوسادة الخالية" بطولة عبدالحليم حافظ ولبنى عبدالعزيز عام 1957.


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