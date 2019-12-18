  • الأربعاء 18 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ليفربول

مونديال الأندية.. بث مباشر لمباراة ليفربول ومونتيري

الزمالك

بالأسماء.. هروب 4 لاعبين من نادي الزمالك

" عون" و" الحريري"

«الحريري» يعلن عدم ترشحه لتشكيل حكومة لبنان

تسونامي

وصول العشرات من منظمة «تسونامي» لملعب الكلاسيكو

أرشيفية

تأييد حكم المؤبد على قاض بتهمة المخدرات

الزمالك

حقيقة هروب مدافع الزمالك إلى الأهلي

أرشيفية

أزمة مرتقبة.. روسيا تعتقل 40 إسرائيليًا من المطار

المحتجون أمام البرلمان التونسي

العشرات يهددون بانتحار جماعي أمام البرلمان التونسي

مرتضى منصور يتلقى العزاء في شقيقته

مرتضى منصور يدفن شقيقته ويتلقى العزاء على المقبرة

دونالد ترامب

بث مباشر.. جلسة «عزل ترامب»

أزمة مرتقبة.. روسيا تعتقل 40 إسرائيليًا من المطار

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

نشأت الديهي: مصر بها أفضل منظومة لحقوق الإنسان في العالم

#

وصول أول طائرة كويتية لإغاثة متضرري السيول بالسودان

#

رهائن وسطو مسلح على أكثر مطارات أمريكا الجنوبية ازدحاما

#

شاهد.. هندى يرفض قص شعره منذ 40 عاما

إسرائيل

روسيا

الشرطة

اعتقال

اعتقلت السلطات الروسية ما يقرب من 40 مواطنًا إسرائيليًا، في مطار "دوموديدوفو"، في وقت تشير التوقعات إلى أزمة مرتقبة بين البلدين، قبل أيام من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إسرائيل.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن سفارة إسرائيل لديها، قولها: "نعم، هذا ما يحدث في الساعات الأخيرة، ولا يوجد لدينا ما يمكن الإدلاء به الآن، عدا أسفنا في كون هذا يحدث في الوقت الراهن. ونحن في انتظار أي تقدم بشأن هذا الوضع. ونحن نعلم أن البلدين يحاولان إيجاد أرضية مشتركة بشأن هذه المسالة. لا نعرف بعد الأسباب، ما زلنا نحقق في الموقف".

وأوضحت السفارة الإسرائيلية: "نعرف أن هناك الكثير من الناس، وهذا لم يكن مخططًا له. لذلك، نحن في انتظار تصريحات رسمية من السلطات الروسية بشأن احتجاز المواطنين الإسرائيليين".

ووفقا للسفارة، فقد تم احتجاز 30 إلى 40 مواطنا إسرائيليا في المطار.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام مونتيري المكسيكي
» وصول العشرات من منظمة «تسونامي» لملعب الكلاسيكو
» حقيقة هروب مدافع الزمالك إلى الأهلي
» «البنا» حكمًا لمباراة الأهلي والإسماعيلى
» بث مباشر.. جلسة «عزل ترامب»
» إجراءات أمنية مشددة لتأمين كلاسيكو الأرض
» صلاح ينافس «رونالدو» و«ميسي» للفوز بهذه الجائزة
» 20 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي
» استقالة صحفي "نيوزويك".. لهذا السبب
» شاهد.. كيف تغير شكل الفنانة كريمان "قطة الستينيات"
» أسراب الجراد تغزو السعودية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن