أزمة مرتقبة.. روسيا تعتقل 40 إسرائيليًا من المطار

18 ديسمبر 2019 - 05:52 م

اعتقلت السلطات الروسية ما يقرب من 40 مواطنًا إسرائيليًا، في مطار "دوموديدوفو"، في وقت تشير التوقعات إلى أزمة مرتقبة بين البلدين، قبل أيام من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إسرائيل.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن سفارة إسرائيل لديها، قولها: "نعم، هذا ما يحدث في الساعات الأخيرة، ولا يوجد لدينا ما يمكن الإدلاء به الآن، عدا أسفنا في كون هذا يحدث في الوقت الراهن. ونحن في انتظار أي تقدم بشأن هذا الوضع. ونحن نعلم أن البلدين يحاولان إيجاد أرضية مشتركة بشأن هذه المسالة. لا نعرف بعد الأسباب، ما زلنا نحقق في الموقف".

وأوضحت السفارة الإسرائيلية: "نعرف أن هناك الكثير من الناس، وهذا لم يكن مخططًا له. لذلك، نحن في انتظار تصريحات رسمية من السلطات الروسية بشأن احتجاز المواطنين الإسرائيليين".

ووفقا للسفارة، فقد تم احتجاز 30 إلى 40 مواطنا إسرائيليا في المطار.