تأييد حكم المؤبد على قاض بتهمة المخدرات

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محكمة النقض

حكم المؤبد

تهمة المخدرات

أيدت محكمة النقض اليوم الأربعاء، عقوبة السجن المؤبد على قاض سابق وسائقه وفتاة بولندية على خلفية حيازة مخدر الحشيش داخل سيارة القاضي بنفق الشهيد أحمد حمدي.

أحداث الواقعة ترجع لعام 2016، حيث عاقبة محكمة جنايات السويس، في أول فبراير 2017، القاضى المستقيل بالسجن المؤبد، لاتهامه بجلب وحيازة حشيش، وتأليف تشكيل عصابى، وتغريمه 500 ألف جنيه غرامة عن الإتجار في المواد المخدرة و6 أشهر سجن لحيازته الترامدول وجوهر حشيش بقصد التعاطي و6 أشهر في حيازة السلاح والطلق الآلي.

ووافق وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم في نوفمبر 2011 على الاستقالة التي تقدم بها رئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية المستشار "طارق.م"؛ وذلك بعد ساعات قليلة من القبض عليه متلبسا بحيازة 68 كيلو من مخدر الحشيش، بنفق الشهيد أحمد حمدى فى السويس.

كما عاقبت الجنايات آنذاك المتهمة الثانية، طالبة بولندية، و"إسلام.م"، بالسجن 10 سنوات لكليهما وتغريمهما 50 ألف جنيه لكل منهما عن تهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازتها بقصد الاتجار، كما أمرت المحكمة بمصادرة المخدر والسيارة، وبرأتهما من تهمة تأليف تشكيل عصابي.


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