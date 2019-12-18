» وصل المشاغبون..«كلاسيكو الأرض» لن يمر مرور الكرام

18 ديسمبر 2019 - 06:13 م

توافد عدد كبير من مُناصري مُنظمة تسونامي الديمقراطية إلى ملعب "كامب نو"، لحضور مباراة برشلونة أمام غريمه ريال مدريد، في إطار المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

وحمل مناصرو المنظمة ملصقات تحمل كلمات: "إسبانيا، اجلسي وناقشي"، ورفعت السلطات الإسبانية، الحالة الأمنية القصوى، لتأمين الكلاسيكو حيث خصصت السلطات 400 شخص من الشرطة الوطنية و200 شخص من الحرس المدني، للتوجه إلى برشلونة لمساعدة الشرطة الإقليمية الكتالونية و لتعزيز أمن مباراة الكلاسيكو.

وأجلت المباراة في وقت سابق، حيث كان مقررا إقامتها 26 أكتوبر الماضي، بسبب أعمال العنف في كتالونيا احتجاجا على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاما، بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن العاصمة مدريد عام 2017.

وكتبت تسونامي في وقت سابق، على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كلنا تسونامي الديمقراطي! نراكم في كامب نو.. ليلة سعيدة وتذكروا أن فقط بقوة الناس نستطيع الحصول على الحقوق والحرية وتقرير المصير".

وأضافت المجموعة التي تقود الاحتجاجات في إقليم كتالونيا ضد الحكومة الإسبانية، صباح اليوم: "أهلًا بالعالم.. الليلة تسونامي لديها رسالة لكم".