«الحريري» يعلن عدم ترشحه لتشكيل حكومة لبنان

أعلن سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، عدم ترشحه في تشكيل الحكومة اللبنانية الفترة المقبلة، بعد حل الحكومة السابقة.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل على فضائية "العربية"، والذي أفاد بأن الحريري أعلن عبر "تويتر" عدم ترشحه لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة.

وقال الحريرى على تويتر: "إنني متوجه غدا للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت، وقد دعوت كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح الغد لتحديد موقفها من مسألة التسمية. 3/3 ".

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني السابق، "ولما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن أنني لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، توجه إلى القصر الرئيس لتقديم استقالته، للرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك بعد الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد.

واندلعت التظاهرات في أنحاء لبنان، بعد فرض الضرائب على مكالمات تطبيق المحادثات الشهير "الواتس آب"، تزامنًا مع تدني الأوضاع المعيشية في البلاد.