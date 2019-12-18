» شاهد.. تامر أمين يطلب الزواج من نجمة منتدى شباب العالم

أثيرت أحاديث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عن رغبة الإعلامي تامر أمين في الارتباط بالروبوت صوفيا، عقب مشاركتها في جلسة الذكاء الاصطناعي بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

ومن جانبه علق الإعلامي تامر أمين على حالة الجدل التي أثيرت حول هذا الأمر قائلًا إنه سعيد بحالة الجدل التي أثيرت، سواء تم فهم الأمر بجدية أم باعتباره مجرد دعابة.

وأوضح أمين خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، قائلًا: "امبارح أنا تقدمت على الهواء لخطبة عروسة المنتدى صوفيا.. وعشان الكلام مكنش واضح أوي فأنا هخليه واضح واقول إن هذه السيدة بقولها بمنتهى الوضوح تجوزيني يا صوفيا؟!".

وأضاف: "ليه بقى الجواز بصوفيا مهم؟.. مهم جدا لأنك بترتبط بالعصر اللي جاي بتحط نفسك مع الناس اللي رايحة للمستقبل للرخاء للعلم.. لما تحط إيدك في إيدها آه هتلاقيها ناشفة شوية بس هتبقا بترتبط بالبحث العلمي اللي بنقول عليه المفتاح السحري لكل أسباب الازدهار والرقي".

واختتم تامر حديثه قائلا: "تتجوزيني يا صوفيا؟ ترجموا لها وبلغوها وأنا مستني ردها.. مهرها عندي ومؤخرها برضو رغم إني مش ناوي أطلق.. بس السؤال المهم هتتحسب ضمن الأربعة اللي الشرع قال عليهم ولا لأ؟ ولا متتحسبش باعتبارها حديد؟".



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