» أهلاوي أم زملكاوي؟.. «أبوتريكة» يكشف انتماء «صلاح»

18 ديسمبر 2019 - 07:14 م

كشف النجم محمد أبوتريكة، صانع ألعاب الفريق الكروي السابق بالأهلي والمنتخب الوطني، عن سر جديد بشأن محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي.



وقال «تريكة»: "محمد صلاح أبلغني في وقت سابق خلال إحدى الجلسات معه بأنه كان يهرب من المدرسة لمشاهدة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف:" «الله» يعطيك أحيانا نعمة القبول، صلاح عانى وصعد السلم من البداية، وهو الأن يسير على الطريق الصحيح، ويتعامل مع الضغوطات بسهولة، وسلاسة".