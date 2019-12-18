» أهلاوي أم زملكاوي؟.. «أبوتريكة» يكشف انتماء «صلاح»

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محمد صلاح

ليفربول

ابوتريكة

كشف النجم محمد أبوتريكة، صانع ألعاب الفريق الكروي السابق بالأهلي والمنتخب الوطني، عن سر جديد بشأن محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال «تريكة»: "محمد  صلاح أبلغني في وقت سابق خلال إحدى الجلسات معه بأنه كان يهرب من المدرسة لمشاهدة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف:" «الله» يعطيك أحيانا نعمة القبول، صلاح عانى وصعد السلم من البداية، وهو الأن يسير على الطريق الصحيح، ويتعامل مع الضغوطات بسهولة، وسلاسة".


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