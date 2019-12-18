  • الأربعاء 18 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:21 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هجوم إرهابي "افتراضي" خلال مباراة برشلونة وريال مدريد

كلاسيكو العالم.. بث مباشر لمباراة الريال وبرشلونة

القارئ السعودي الشيخ عادل الكلباني

إمام الحرم المكي يرد على إساءة ناشط بتهديد خطير

بيلوسي وترامب

الكونجرس يعلن بدء محاكمة ترامب: ليس لدينا خيار آخر

الزمالك

بالأسماء.. هروب 4 لاعبين من نادي الزمالك

أرشيفية

تأييد حكم المؤبد على قاض بتهمة المخدرات

أرشيفية

أزمة مرتقبة.. روسيا تعتقل 40 إسرائيليًا من المطار

المحتجون أمام البرلمان التونسي

العشرات يهددون بانتحار جماعي أمام البرلمان التونسي

" عون" و" الحريري"

«الحريري» يعلن عدم ترشحه لتشكيل حكومة لبنان

تسونامي

وصل المشاغبون..«كلاسيكو الأرض» لن يمر مرور الكرام

ترامب

تزامنًا مع جلسة عزله.. «ترامب» يطلب الصلاة من أجله

«حفتر» يعلن اكتمال محاصرة طرابلس

عرب وعالم

المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

"حفتر" يطلق عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس

#

الدعم الروسي أضاف زخما لقوات حفتر وأحذر من حمام دم ‎‎

#

استهداف مخزن ذخيرة وتجمعاً لقوات حفتر

#

«الدفاع الفرنسية» تعلن امتلاك الصواريخ الأمريكية المضبوطة لدى «حفتر»

الجيش

ليبيا

حفتر

طرابلس

أعلن الجيش الليبي التابع للمشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، اكتمال محاصرة العاصمة طرابلس.

وأشار آمر التوجيه المعنوي في قوات الجيش الليبي إلى أن الطوق الأمني على العاصمة طرابلس اكتمل، بعد التقاء القوات المهاجمة في أغلب النقاط.

وقال آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن القوات المهاجمة للعاصمة طرابلس التقت في اغلب النقاط وأكملت الطوق حول المدينة.

وقال المحجوب في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "القتال شبيه بقتال الشوارع، القتال في طرابلس، في خط مشروع الهضبة، وبالقرب من صلاح الدين وأيضا في شارع الغاز".

وأضاف المحجوب "الآن تم إحكام الطوق من جسر الظاهرة إلى البقيعة انسحبوا من هناك بالكامل والتقت قواتنا ببعضها، وفي أغلب النقاط التحمت قواتنا ببعضها واصبح هناك طوق كامل على العاصمة".

وبخصوص مؤتمر برلين والدعوات الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، أوضح المحجوب أن "بقاء الميليشيات لا يتماشى مع أي مؤتمر ولا مع أي اتفاقات سياسية ولا بد من القضاء عليها".

وأتم المسؤول العسكري الليبي بقوله "نرى ان تفكيك اسلحة الميليشيات والقضاء عليها هو الحل".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مونديال الأندية.. بث مباشر لمباراة ليفربول ومونتيري
» «حفتر» يعلن اكتمال محاصرة طرابلس
» أهلاوي أم زملكاوي؟.. «أبوتريكة» يكشف انتماء «صلاح»
» شاهد.. تامر أمين يطلب الزواج من نجمة منتدى شباب العالم
» حقيقة هروب مدافع الزمالك إلى الأهلي
» وصل المشاغبون..«كلاسيكو الأرض» لن يمر مرور الكرام
» تزامنًا مع جلسة عزله.. «ترامب» يطلب الصلاة من أجله
» «البنا» حكمًا لمباراة الأهلي والإسماعيلى
» ترامب أمام الكونجرس: «سأعزل اليوم»
» إجراءات أمنية مشددة لتأمين كلاسيكو الأرض
» صلاح ينافس «رونالدو» و«ميسي» للفوز بهذه الجائزة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن