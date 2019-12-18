الكونجرس يعلن بدء محاكمة ترامب: ليس لدينا خيار آخر

قالت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية، إن المجلس يعلن بكل حزن بدء مداولات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برلمانيًا مشيرةً إلى أن الرئيس لم يترك أي خيارًا آخر.

جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة اليوم للتصويت على عزل الرئيس دونالد ترامب، حيث وافق الكونجرس على مقترح لإنهاء النقاش بشأن القواعد والانتقال لمناقشة لائحة الاتهام الخاصة بمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برلمانيًا.

وجاءت الاتهامات الموجهة للرئيس ترامب، متضمنةً إساءة استخدام السلطات وعرقلة عمل الكونجرس الأمريكي.

ورد ترامب ساخرًا من قضيته المثارة مع الكونجرس، قائلًا في تدوينة على موقع "تويتر"، «أتصدقوني أني سأعزل اليوم من قبل اليسار المتطرف».

فيما خاطب الديمقراطيين، قائلاً: "لا تفعلوا شيئا تجاه هذا الخطأ الفادح، وأنا لم أخطئ أيضاً" مضيفا: "اقرأوا الوثائق جيداً، هذا لن يحصل مجدداً لأى رئيس أمريكي".

وأعلنت لجنة بمجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، اليوم الأربعاء، عن جلسة تصويت تاريخية على مساءلة دونالد ترامب، وبتأييد تسعة أصوات مقابل اعتراض أربعة، أقرت لجنة القواعد التشريع الذي يمنح ست ساعات للمناقشة قبل التصويت النهائي على تهمتي إساءة استخدام السلطات وعرقلة عمل الكونجرس.

ويشار إلى أن دونالد ترامب، يعد ثالث رئيس أمريكي، يواجه تهديدات بالعزل من قبل الكونجرس مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيين.