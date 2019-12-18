إمام الحرم المكي يرد على إساءة ناشط بتهديد خطير

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القارئ السعودي الشيخ عادل الكلباني
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محمد فضل- متابعات

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رد الداعية السعودي عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، على هجوم ناشط سعودي عليه والذي وصفه بـ"العبد"، بتهديده بعقاب حازم في المحكمة.

وقال ناشط سعودي يدعى يحمل حسابه على "تويتر" اسم محمد بن عبدالعزيز، مخاطبا الكلباني: «إلا أنت للحين عبد ولا حرروك ومو راضي تتحرر؟!! ولا العبيد حريتهم بعد تحريرهم أن يفوا لملاكهم السابقين!! من أنت؟ وليش تطلع عالعلوم وتدعي العلم وهذي حياتك بالشكل هذا؟!! احذف حسابك ولا أحلق لحيتك ولا تخلي العالم تتابعك وأنت تدري إنك ضالة الإسكان! وبتتحاسب يا {ولا تزر وازرة وزر أخرى}».

ورد الكلباني على التغريدة قائلا: «مشكور أيها الحر الأبي، وموعدنا الأول في المحكمة الجزائية».

وعلق صاحب حساب Majed f-Alsعلى الموضوع ذاته بالقول: «انت للأسف يا شيخ السبب المباشر لتطاول الآخرين عليك مع الإنكار لكلمة عبد»، ليرد عليه الكلباني قائلا: «يعني يجوز التطاول على من خالف رأيك؟».

فيما اضطر الناشط السعودي إلى حذف تغريدته خوفًا من خضوعه للمحاكمة وحبسه أو الحكم بجلده.


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