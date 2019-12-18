مرحاض جديد يدفعك لمغادرة الخلاء بعد 5 دقائق

قام باحثون بتطوير مرحاضًا، يحارب الأشخاص اللذين يضيعون أوقاتًا خلال فترات الاستراحة الطويلة في المكاتب وأماكن العمل.

ويعتمد هذا المرحاض دفع الأشخاص لمغادرة الخلاء خلال 5 دقائق، ما يسجل نهاية لمضيعة الوقت.

حيث قام المصممون بإمالة المرحاض 13 درجة، ليكون غير مريح وغير ضار في الوقت نفسه، ما يدفع المستخدم إلى تركه خلال وقت قصير للغاية.

ويأتي مقعد المرحاض مائلًا إلى الأمام بمقدار 13 درجة تقريبا، لزيادة الضغط على الأرجل بشكل مشابه لحركة القرفصاء، وفقا لما ذكره المطور ماهابر غيل.

وقامت جمعية المرحاض البريطانية (BTA )، بتدعيم المرحاض، مشيرةً إلى أنها جذبت اهتمام خدمة الطرق السريعة بمرحاض تكلفته من 150 إلى 500 جنيه إسترليني.

ويأمل الفريق في استهداف المكاتب، لأنهم يعتقدون أن تقليل طول فترات راحة الموظف في الحمام، سيؤدي إلى تحسين الإنتاجية بشكل كبير.

وقال غيل: "في المملكة المتحدة وحدها، يُقدّر أن استراحة الموظفين الطويلة تكلّف الصناعة والتجارة 4 مليارات جنيه إسترليني سنويا".

وأوضح أن المرحاض المبتكر يوفر فوائد صحية، من خلال تحسين الوضعية وقضاء وقت أقل في الجلوس على المرحاض، ما يساعد على تقليل الاضطرابات العضلية الهيكلية.

وحسبما أشارت دراسات طبية، فإن استخدام المرحاض التقليدي، يمكن أن يسبب تضخم البواسير وضعف عضلات الحوض.