» «الترجي» يشكر قطر على تنظيم بطولة كأس العالم للأندية

18 ديسمبر 2019 - 09:00 م

أثنى نادي الترجي التونسي، على تنظيم العاصمة القطرية الدوحة، لبطولة كأس العالم الحالية للأندية، وذلك في أول رسالة له بعد حصوله على المركز الخامس في البطولة.



وحصل فريق الترجي التونسي على المركز الخامس بكأس العالم للأندية 2019، بعد الفوز الساحق الذى حققه على السد القطري بنتيجة 6-2، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد خليفة الدولى.





وتعتبر هذه ثالث مشاركة له بالبطولة، واحتل خلالها المركز الخامس مرتين 2018 و2019 والمركز السادس مرة واحدة 2011 .







وذكر الترجي على موقعه الرسمي على تويتر : "لكل بداية نهاية، حان وقت العودة إلى تونس، و لكننا إن شاء الله عائدون مجددا... شكرا لقطر وللفيفا على حسن الضيافة والتنظيم ، وشكرا لجماهير الترجي التي أعطت رونقا خاصا لكأس العالم".





وكان الترجي بدأ مشواره في البطولة بالخسارة أمام الهلال السعودي بطل آسيا 1 - صفر بعدما قدم مباراة جيدة ليواجه السد على المركز الخامس.



