نائب: توصيات منتدى الشباب تمثل خارطة طريق للأجيال المقبلة

18 ديسمبر 2019 - 09:08 م

أشاد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالتوصيات والقرارات الصادرة عن منتدى شباب العالم الذي انعقد برعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، معتبرًا إياها خارطة طريق لمستقبل الشباب في العالم.





وأضاف «هيكل»، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الجميع لمس تطبيق توصيات المنتدى بنسختيه الأولى والثانية، ومن ثم لا خلاف أنها ستكون محل تطبيق على أرض الواقع، وهو ما يؤكد جدية الدولة نحو الحوار وقبول الآخر من خلال النقاش الفعال والبناء الذي يستهدف الصالح العام للمستوى المحلي والدولي وأيضا محيطينا الإقليمي والأفريقي.





وأشار إلى أن المرأة العربية والأفريقية لاقت الاهتمام الكبير الذي تلقاه المرأة المصرية ورؤية القيادة السياسية نحوها، وذلك يتضمن التوصيات إنشاء منصة إلكترونية عربية أفريقية للمرأة، تشمل مكتبة رقمية لكل الدراسات والأوراق البحثية والتقارير الخاصة بالمرأة، وإبراز المبادرات النسائية الناجحة وتعميمها ودعم سبل تمويلها، مطالبًا الجميع بالإسراع في تنفيذ توصيات وقرارات المنتدى.



