  • الأربعاء 18 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هجوم إرهابي "افتراضي" خلال مباراة برشلونة وريال مدريد

كلاسيكو العالم.. بث مباشر لمباراة الريال وبرشلونة

أرشيفية

بعد تراجع الدولار.. انخفاض مرتقب في أسعار العديد من السلع والمنتجات

أرشيفية

حر وبرد وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس غد الخميس

الدولار والجنيه

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

أرشيفية

آخر تطورات موقف مصر من المصالحة مع قطر

أرشيفية

في اليوم العالمي للغة العربية.. كلمات إنجليزية أصلها عربي

بيلوسي وترامب

الكونجرس يعلن بدء محاكمة ترامب: ليس لدينا خيار آخر

الزمالك

بالأسماء.. هروب 4 لاعبين من نادي الزمالك

المحتجون أمام البرلمان التونسي

العشرات يهددون بانتحار جماعي أمام البرلمان التونسي

القارئ السعودي الشيخ عادل الكلباني

إمام الحرم المكي يرد على إساءة ناشط بتهديد خطير

إخلاء سبيل شقيق وائل غنيم

الحياة السياسية

حازم غنيم
حازم غنيم
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

إخلاء سبيل 107 متهمين بأحداث تظاهرات سبتمبر

#

النيابة تكشف سبب إخلاء سبيل متهمين في قضية«فتاة العياط»

#

المحكمة تقرر إخلاء سبيل "فتاة العياط"

#

إخلاء سبيل فنانة قُبض عليها من ميدان التحرير

حبس

إخلاء سبيل

نيابة امن الدولة

وائل غنيم

حازم غنيم

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل حازم غنيم، شقيق الناشط المقيم في أمريكا وائل غنيم أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير 2011.

أعلن ذلك المحامي خالد علي، وكتب عبر حسابه على «تويتر» :« الحمد لله إخلاء سبيل حازم غنيم وهو الآن فى منزله ومع أسرته.. ومبروك للمحامين اللى كانوا حاضرين معاه( محمد الباقر، على الحلوانى، نبيه الجندى، أحمد عثمان)».

وقبل أسبوعين أعلن المحامي علي الحلواني صدور أمر نيابة أمن الدولة العليا باستمرار حبس الدكتور حازم غنيم 15 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1338 لسنة 2019.

وكان المحامي الحقوقي محمد الباقر كشف عن الاتهامات الموجهة إلى حازم غنيم، شقيق الناشط السياسي ومؤسس صفحة «كلنا خالد سعيد»، بعد إعلان إلقاء القبض عليه في سبتمبر الماضي.

وقال الباقر، إن الأسئلة التي وجهتها النيابة لحازم غنيم، كانت حول نشأة مؤسس صفحة «كلنا خالد سعيد»، التي دعت لثورة 25 يناير من العام 2011، ونشاطه وعمله وسفره لأمريكا، فضلا عن الفيديوهات الأخيرة التي بثها عبر موقع فيسبوك.

وأوضح الباقر عبر صفحته على موقع فيسبوك الاتهامات الموجهة لشقيق الناشط وائل غنيم، وهي؛ المشاركة في تحرك يضم جماعة الإخوان وعناصر آثارية بغرض القيام بأعمال عدائية،مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة بغرض تكدير السلم العام وبث الفتنة.



تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار الذهب تستقر وعيار 21 يسجل 663 جنيهًا
» ليفربول يحقق فوزًا صعبا على مونتيري ويتأهل لنهائي المونديال
» «حفتر» يعلن اكتمال محاصرة طرابلس
» أهلاوي أم زملكاوي؟.. «أبوتريكة» يكشف انتماء «صلاح»
» شاهد.. تامر أمين يطلب الزواج من نجمة منتدى شباب العالم
» حقيقة هروب مدافع الزمالك إلى الأهلي
» العشرات يهددون بانتحار جماعي أمام البرلمان التونسي
» «الترجي» يشكر قطر على تنظيم بطولة كأس العالم للأندية
» «الحريري» يعلن عدم ترشحه لتشكيل حكومة لبنان
» «البنا» حكمًا لمباراة الأهلي والإسماعيلى
» إمام الحرم المكي يرد على إساءة ناشط بتهديد خطير

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن