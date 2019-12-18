» أسعار الذهب تستقر وعيار 21 يسجل 663 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019، استقرارًا، بمقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

ويأتي هذا الاستقرار مدعومًا بارتفاع الدولار أمام الجنيه، على الرغم من صعود المعدِن الأصفر عالميًّا خلال بداية تعاملات اليوم.

واستقرت أسعار الذهب ليسجل عيار 21 الأكثر شيوعًا 663 جنيهًا للجرام، حسبما قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

أسعار الذهب هذا المساء

عيار 21 الأكثر شيوعًا 663 جنيهًا للجرام

عيار 24 سجل 764 جنيهًا للجرام

عيار 18 انخفض ليسجل 563 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5304 جنيهات

وسجل سعر الأوقية 1474 دولارًا