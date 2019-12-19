زلة لسان لأبو تريكة تكشف مفاجأة مدوية عن صلاح

19 ديسمبر 2019 - 06:20 ص

لطالما تساءل الكثيرون حول الانتماء الكروي للنجم محمد صلاح في مصر ، وما إذا كان يفضل الأهلي أم الزمالك؟



تصريحات سابقة لمحمد عودة - الذي درب صلاح في "المقاولون" - أكد أن الأخير كان يفضل الانتقال للأهلي .



هذه التصريحات أكدها أسطورة الأهلي محمد أبو تريكة الذي أذاع سرًا قاله له النجم محمد صلاح ، وذلك أثناء تحليل أبو تريكة لمباراة ليفربول ومونتيري في كأس العالم للأندية .



وقال "أبو تريكة: صلاح أخبرني أنه كان يهرب من المدرسة لمشاهدة الأهلي يلعب في كأس العالم للأندية.



وأضاف: الآن صلاح نفسه يلعب في كأس العالم للأندية ، والناس تحبه حب حقيقي وغير مزيف .



