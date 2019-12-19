» استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

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ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس19-12-2019، استقرارًا، في بداية تعاملاتها الصباحية،ليسجل سعر الدولار  نحو  15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع بالبنك المركزي

سعر الدولار في البنوك:

سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

 وفي مصرف أبو ظبي سجل سعر الدولار نحو 16.01 جنيه للشراء و16.16جنيه للبيع.

 بينما بلغت أسعار الدولار في البنك الأهلى وبنك مصر والمصرف المتحد  وبنك قناة السويس نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.


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