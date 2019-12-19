قطار الأهلى يصطدم بـ "الدراويش" باستاد المكس

19 ديسمبر 2019 - 09:17 ص

يدخل فريق الأهلى، اختبارا صعبا حينما يواجه نظيره الإسماعيلى فى السابعة والنصف مساء اليوم على استاد المكس بالإسكندرية فى إطار مباريات الدورى الممتاز.

المارد الأحمر يدخل اللقاء وعينه على الثلاث نقاط لمواصلة النتائج الجيدة والعلامة الكاملة التى حققها الفريق بمباريات الدورى، فى ظل غياب العديد من الإصابات خلال لقاء اليوم على رأسهم رمضان صبحي وأحمد فتحى وعمرو السولية.

على الجانب الآخر يدخل دراويش الكرة المصرية اللقاء باحثين عن انتصارهم الثالث على التوالى فى ظل قيادة فنية جديدة بقيادة

أدهم السلحدار، بعدما حققوا مكسبا أمام المقاصة بهدفين دون رد ثم على نادى مصر بهدف دون رد.

وطلب "السلحدار" من لاعبيه ضرورة التركيز خلال سير اللقاء وعدم التخوف من نتائج الأهلى للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.