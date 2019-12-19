سؤال صادم من الغيطي لنجلة فنانة شهيرة

19 ديسمبر 2019 - 09:36 ص



صدم الإعلامي محمد الغيطي، "شاهيستا"، ابنة الفنانة انتصار، بسؤال جريء علي الهواء،قائلا: "ماما معندهاش مانع تعملي أعمال فنية وتتباسي فيها، إية رأيك لو اتعرض عليكي أعمال فيها بوس تقبلي؟".



وردت نجلة الفنانة انتصار، أثناء استضافتها في برنامج "كلام الغيطي"، الذي يقدمه محمد الغيطي، على قناة الحدث اليوم الفضائية، قائلة :" إنها سعيدة بالحرية التي تعطيها لها والدتها، ولكنها لا تفكر في مثل هذه الأمور حاليا، وربما تقرر ذلك عندما تكبر".



و وجه "الغيطي" لها سؤالا آخر بشأن أعمال الإغراء التي تقوم بها والدتها، ورأيها فيها، لترد :" مشفتش مشاهد إغراء لماما خالص ".

