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ضاخي خلفان: الإخوان مثل الشياطين استعذ بالله منهم

الحياة السياسية

خلفان
خلفان
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الإخوان

الشياطين

خلفان

وصف ضاحي خلفان جماعة الإخوان بالشياطين، الذين يجب الاستعاذة منهم عند الالتقاء بواحد منهم.

وكتب خلفان على حسابه في تويتر : " قمة الإخوان الإسلامية تفشل في استقطاب العالم الإسلامي لحضور مؤتمر حضرت له قطر وتركيا وشاركت فيه إيران.

وأضاف خلفان : إذا التقيت بإخواني فأستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

يذكر أن باكستان وأندونيسا كانتا قد انسحبتا من القمة، حيث اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، هذه القمة إضعافا للإسلام والأمة، وتغرد خارج السرب، حيث ندد أمين عام المنظمة يوسف العثيمين، بعقد هذه القمة.


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