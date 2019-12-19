الغيابات تضرب الأهلى قبل مواجهة "الدراويش"

19 ديسمبر 2019 - 09:46 ص

يعانى المارد الأحمر من غيابات كثيرة ضربت الفريق خلال الساعات الماضية.

ويغيب عن لقاء الاسماعيلى المقرر لها مساء اليوم أكثر من لاعب على رأسهم رمضان صبحى لإصابته فى العضلة الخلفية، وحاجته إلى 6 أسابيع للعلاج، ويغيب أيضاً أحمد فتحى بسبب إصابة فى الركبة، فيما يبقى موقف الثنائى رامى ربيعة وعمرو السولية غامضاً بعد شكواهما من حالة إجهاد عام من توالى المباريات فى الفترة الأخيرة.

وجهز المدير الفنى للفريق أكثر من عنصر بديل للدفع بهم خلال اللقاء، أبرزهم سعد سمير الغائب منذ فترة طويلة عن المباريات لإصابته فى الركبة، بجانب مروان محسن الذى قد يظهر فى هجوم الفريق على حساب المهاجم المغربى وليد أزارو.