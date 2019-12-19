» قائمة الزمالك استعدادا لـ "سموحة"

محمد عبد الحارس
أعلن بارتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك قائمة الفريق التى ستدخل معسكر مغلق لمباراة سموحة المقرر لها مساء غد ضمن منافسات الدورى الممتاز.
وجاءت القائمة كالآتى:-
في حراسة المرمى محمد عواد - أبو جبل
في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - محمد عبد الشافي - إسلام جابر.
في خط الوسط :- طارق حامد - فرجاني ساسي – أحمد سيد "زيزو" - محمد حسن - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - مصطفى فتحى- يوسف أوباما.
فى خط الهجوم :- مصطفي محمد - كريم بامبو
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