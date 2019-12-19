  • الخميس 19 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي أحمد موسي

موسى: منتدى الشباب لم يكلف الدولة مليم

موسم الرياض

مفاجأة في قضية طعن فنانين سعوديين بموسم الرياض

السيسي

تفاصيل رسالة خادم الحرمين للرئيس السيسي

قطر والسعودية

3 خطوات في اتفاق السعودية وقطر بشأن المصالحة

صلاح وجيسي عبده

تصريحات جديدة لـ جيسي عبده عن صورتها مع "صلاح"

طائرة أمريكية

كارثة.. أمريكية تسرق طائرة لتفجير مبنى

الإمارات

منح إماراتية للوافدين .. 4 شروط تعرف عليها

عبد الخالق عبد الله

بعد خلفان.. مستشار بن زايد: ما يحدث في ماليزيا " قاع" وليس قمة

الجيش السوداني: تصدينا لهدف جوي فوق الخرطوم

حريق داخل مقر قيادة الجيش السوداني

المطربة الأمريكية جينفر جراوت

"صديق المنشاوي"..وراء إسلام المطربة الأمريكية جينفر جراوت

صحيفة كويتية:

3 خطوات في اتفاق السعودية وقطر بشأن المصالحة

الحياة السياسية

قطر والسعودية
قطر والسعودية
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

"تركي آل الشيخ" يعتذر للشعب السعودي

#

السعودية تطلق تحذيًرا هامًا وعاجلا

#

مفاجأة جديدة بشأن "السعودية المختطفة" في إسطنبول

#

السعودية وقطر تطالبان أطباء هذه الدولة بمغادرة أراضيهما

قطر

السعودية

أخبار السعودية

اتفاق

المقاطعة

أفادت وسائل إعلام كويتية، أن هناك تقدما في سبيل حل الأزمة الخليجية بين دول المقاطعة الأربع وقطر، حدث بين السعودية وقطر الفترة الأخيرة. 
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن  مصادر خليجية رفيعة، أن المفاوضات السعودية ــ القطرية لحل الأزمة الخليجية أسفرت عن الاتفاق على 3 نقاط حتى الآن، حيث تتعلق النقطة الأولى بتهيئة الرأي العام لأجواء جديدة مختلفة عن الفترة الماضية تسودها فرصة إمكان التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وأكدت الصحيفة أن حضور الممكلة العربية السعودية لكأس خليجي 24 التي أقيمت في قطر خلال الشهر الجاري وفازت بها البحرين كانت ضمن تهيئة الجو العام للمصالحة.

وأضافت أن الاتفاق الثاني يتعلق بعدم المس بـ"الرموز" أي الشخصيات المرموقة والسيادية في البلدين، وهذا الاتفاق يجب أن يلتزمه الصحافيون والمؤيدون والمسؤولون والمغردون المعروفون وغيرهم من المؤثرين وأصحاب القرار الذين عليهم الكف عن أي مس بالرموز.
وجاءت النقطة الثالثة بعدم إطلاق أي تصريحات معادية من قبل المسؤولين والحكوميين والقياديين ضد نظرائهم في البلد الثاني، هي الاتفاق الثالث الذي توصل إليه الجانبان السعودي والقطري، وفقا للصحيفة.
وكشفت الصحيفة، أن لقاءات على مستويات عدة تجري بين البلدين حاليا، منها على المستوى الوزاري وبعضها يجري في عواصم أوروبية، وأن النقاش مستمر حول نقاط خلافية أخرى، والأيام والأسابيع المقبلة قد تشهد إعلانا مباشرا أو غير مباشر عما جرى التوصل إليه وما بقي من أمور عالقة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» زوجة عماد متعب تشعل مواقع التواصل بـ فستان قصير
» قائمة الزمالك استعدادا لـ "سموحة"
» هذا ما يحدث لقلبك عند تناول الفلفل الحار
» إصابة لاعب شهير بالأهلى بورم فى المخ
» مصر تتسلم شعلة تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2020
» بدولة خليجية.. ورّط زوجته في التعاطي لمنعها من الطلاق
» التشكيل المتوقع للأهلى أمام الإسماعيلى
» "البدرى" يكشف سر غيابه عن مباريات الدورى
» تلقي بنفسها من أعلى برج بالشارقة.. ما الأمر
» جامع زوجته وهما لا يعلمان بالحيض.. الإفتاء ترد
» "كيد نسا"..زينة عاشور بعدسة مصور عمرو دياب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:00 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن