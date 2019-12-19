  • الخميس 19 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي أحمد موسي

موسى: منتدى الشباب لم يكلف الدولة مليم

موسم الرياض

مفاجأة في قضية طعن فنانين سعوديين بموسم الرياض

السيسي

تفاصيل رسالة خادم الحرمين للرئيس السيسي

قطر والسعودية

3 خطوات في اتفاق السعودية وقطر بشأن المصالحة

صلاح وجيسي عبده

تصريحات جديدة لـ جيسي عبده عن صورتها مع "صلاح"

طائرة أمريكية

كارثة.. أمريكية تسرق طائرة لتفجير مبنى

الإمارات

منح إماراتية للوافدين .. 4 شروط تعرف عليها

عبد الخالق عبد الله

بعد خلفان.. مستشار بن زايد: ما يحدث في ماليزيا " قاع" وليس قمة

الجيش السوداني: تصدينا لهدف جوي فوق الخرطوم

حريق داخل مقر قيادة الجيش السوداني

المطربة الأمريكية جينفر جراوت

"صديق المنشاوي"..وراء إسلام المطربة الأمريكية جينفر جراوت

تصريحات جديدة لـ جيسي عبده عن صورتها مع "صلاح"

الصفحة الأخيرة

صلاح وجيسي عبده
صلاح وجيسي عبده
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

شقيق البشير يكشف تفاصيل مثيرة لما قبل سقوط الرئيس

#

تصريحات مهمة لـ"قرقاش" عن المرأة الإماراتية

#

ماذا قال «آل الشيخ» لـ«ميسي» عن محمد صلاح؟

#

تصرف صادم لـ"صلاح" مع مذيعة قناة رياضية

محمد صلاح

ليفربول

جيسي عبده

كشفت الممثلة اللبناين، جيسي عبده، عن اعجابه وحبها الشديد للنجم محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الدولي،وذلك بعد اثارتها الجدل سابقًا بعد تداول صور لها مع "صلاح".

وظهرت جيسي عبده، في برنامج "صدى الملاعب" عبر قناة mbc1 الفضائية، لتجيب عن عدد من الأسئلة الشخصية والفنية حولها.

وأستهل المذيع، حالة الجدل التي أثيرت قبل عدة أشهر، حول صورة جيسي عبده ونجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ليسألها عن رد فعلها على حالة الجدل التي أثيرت حولها.

وفي هذا الصدد قالت جيسي عبده، إنها انصدمت من رد الفعل على هذه الصورة، مشيرة إلى أنها التقطتها مع محمد صلاح بالصدفة حينما كانت في طريقها للمطار، فقررت أن تصافحه وتلتقط الصور معه.

وأشارت جيسي عبده، إلي بعد نشر الصورة وجدت الموبايل مزدحم بالإشعارات حول التعليق على الصورة، مؤكدة حبها للنجم المصري قائلة: "أنا بحب محمد صلاح"، ولافتة أنه على الرغم من حبها لنادي برشلونة الأسباني إلا أنها ستشجع الفريق الذي يلعب فيه "صلاح" حتى وإن كان النادي الكتلوني هو المنافس.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» زوجة عماد متعب تشعل مواقع التواصل بـ فستان قصير
» قائمة الزمالك استعدادا لـ "سموحة"
» هذا ما يحدث لقلبك عند تناول الفلفل الحار
» إصابة لاعب شهير بالأهلى بورم فى المخ
» مصر تتسلم شعلة تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2020
» بدولة خليجية.. ورّط زوجته في التعاطي لمنعها من الطلاق
» التشكيل المتوقع للأهلى أمام الإسماعيلى
» "البدرى" يكشف سر غيابه عن مباريات الدورى
» تلقي بنفسها من أعلى برج بالشارقة.. ما الأمر
» جامع زوجته وهما لا يعلمان بالحيض.. الإفتاء ترد
» "كيد نسا"..زينة عاشور بعدسة مصور عمرو دياب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:00 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن