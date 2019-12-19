كارثة.. أمريكية تسرق طائرة لتفجير مبنى

19 ديسمبر 2019 - 02:18 م

ألقت السلطات الأمريكية اليوم الخميس، في مطار بولاية كاليفورنيا ، القبض على فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، والتي حاولت اختطاف طائرة والاصطدام بها في مبنى قريب.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن السلطات لم تكشف عن هوية الفتاة ، التي حاولت تسلق سياج بالقرب من مبنى صيانة مطار فريسنو يوسيميتي الدولي أمس الأربعاء.

وبحسب سكاى نيوز فإن درو بيسينجر، قائد شرطة فريسنو، قال إن الفتاة زعمت أنها تمكنت بعد ذلك من الوصول إلى طائرة خاصة، من طراز "كينغ 200"، وشرعت بتشغيلها.

وقد تعرضت الطائرة لأضرار بعد اصطدامها بسياج ومبنى قريب، دون أن يصاب أحد في الحادث.

ولم تكشف السلطات الأسباب الكامنة وراء إقدام الفتاة على مثل هذا العمل الكارثي.