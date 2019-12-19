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موسى: منتدى الشباب لم يكلف الدولة مليم

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الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي
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أحمد موسى

شرم الشيخ

منتدى شباب العالم


أكد الإعلامي أحمد موسى، أن منتدى شباب العالم الذي اختتمت أعماله أول أمس بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يكلف موازنة الدولة مليما واحدا،قائلا :" دا تمويل خاص، التكلفة كلها اتحملها رجال أعمال".

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج"على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، في حلقة خاصة من شرم الشيخ،قائلا :"يوجد مصريين مخلصون لبلدهم تحملوا كافة نفقات المنتدي ،شاملة الإقامة و التنقل، معقبا " الدولة مدفعتش مليم واحد ".

وتابع:" المؤتمرات والمنتديات التي تقيمها الدولة،  يتحملها رجال أعمال أصحاب شركات و بنوك  ،مدركون أهمية الرسالة التي يرسلها المنتدى لدول العالم ، موضحا أن المنتدى  له فوائد اقتصادية وسياحة وسياسية، تعود على الدولة المصرية، تدخل إلى جيوب المواطنين بطريق غير مباشر.

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