موسى: منتدى الشباب لم يكلف الدولة مليم

19 ديسمبر 2019 - 02:20 م



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن منتدى شباب العالم الذي اختتمت أعماله أول أمس بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يكلف موازنة الدولة مليما واحدا،قائلا :" دا تمويل خاص، التكلفة كلها اتحملها رجال أعمال".



وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج"على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، في حلقة خاصة من شرم الشيخ،قائلا :"يوجد مصريين مخلصون لبلدهم تحملوا كافة نفقات المنتدي ،شاملة الإقامة و التنقل، معقبا " الدولة مدفعتش مليم واحد ".



وتابع:" المؤتمرات والمنتديات التي تقيمها الدولة، يتحملها رجال أعمال أصحاب شركات و بنوك ،مدركون أهمية الرسالة التي يرسلها المنتدى لدول العالم ، موضحا أن المنتدى له فوائد اقتصادية وسياحة وسياسية، تعود على الدولة المصرية، تدخل إلى جيوب المواطنين بطريق غير مباشر.

