مفاجأة في قضية طعن فنانين سعوديين بموسم الرياض

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وكالات- الدويني فولي

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أفادت وسائل إعلام سعودية، أنه بدأ اليوم الخميس محاكمة رجلين بتهمة طعن 3 فنانين بعرض حي في الرياض الشهر الماضي، أثناء موسم الرياض الذي تشهده السعودية.
ووقع حادث الطعن في 11 نوفمبر في حديقة الملك عبد الله، وهي واحدة من عدة أماكن تستضيف مهرجانات ترفيه لمدة شهرين كجزء من الجهود الحكومية لفتح المجتمع السعودي وتنويع اقتصاده بعيدا عن النفط.

وأعلنت قناة "الإخبارية" أن المهاجم تلقى أوامره من زعيم "القاعدة" في اليمن.
وحسب صحيفة "سبق"، بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين الاثنين في حادثة الطعن التي حصلت في حديقة عامة في الملز لإحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، حيث تم عرض الدعوى على المتهمين، وتم توكيل محام لهما على نفقة وزارة العدل السعودية.
ووفق للمعلومات، فقد تم توجيه عدد من التهم إلى المتهم الأول من ضمنها التخطيط والرصد لفعاليات موسم الرياض، وهجومه الإرهابي على الفرقة الاستعراضية، والإقدام على طعن أفراد الفرقة وحارس أمن، بالإضافة إلى انتمائه لتنظيم "القاعدة" في اليمن، والمصنف ضمن التنظيمات الإرهابية، ومشاركته معهم بالقتال.
فيما وجهت للمتهم الثاني تهمة التستر على الإرهابي، وعلمه بمخطط الجريمة الإرهابية.



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