تفاصيل رسالة خادم الحرمين للرئيس السيسي

19 ديسمبر 2019 - 02:28 م

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن عصام بن سعيد سلم رسالة للرئيس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والتي تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكدًا الطابع الخاص والأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية.