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زوجة عماد متعب تشعل مواقع التواصل بـ فستان قصير

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يارا نعوم
يارا نعوم
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علا خطاب

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انستجرام

عماد متعب

يارا نعوم

أحدثت زوجة اللاعب عماد متعب، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، برفقة زوجها بفستان قصير .

وظهرت يارا نعوم في الصورة، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانًا باللون الأسود قصير فوق الركبة ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء باللون الأسود.

واعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.


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