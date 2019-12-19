المستجدات في ليبيا على «هاتف» الرئيس و«ميركل»

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السيسي وميركل
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أحمد سالم

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ألمانيا

مصر

ليبيا

انجيلا ميركل

المستشارة الالمانية

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حرصها على تبادل وجهات النظر والرؤى مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التورات على الساحة الليبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تلقاه السيسي اليوم الخميس من أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

وأعلن السفير أن الاتصال شهد استعراض العديد من الملفات الإقليمية حول الواضع الراهن خاصة الوضع في ليبيا، وذلك في ضوء دور مصر الفعال في المنطقة ورئاستها للاتحاد الإفريقي.

ومن جانبه أكد السيسي موقف مصر الساعي إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا، ودعمها لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة التي تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا بل أيضًا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.

كما أكد على وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، وهي الجهود التي تهدف لتلبية طموحات الشعب الليبي الشقيق في عودة الاستقرار وبدء عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الأراضي الليبية.

فيما أوضحت المستشارة "ميركل" سعي بلادها للحل السياسي في ليبيا، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود للعمل على إنهاء الأزمة الليبية من خلال مقترب شامل يتضمن جميع جوانب القضية.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء تناول بعض الموضوعات الخاصة، بين مصر وألمانيا، حيث أكدت المستشارة الألمانية حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر.


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