اغتصبها ومات.. كشف هوية مغتصب «فتاة الإمارات»

19 ديسمبر 2019 - 04:45 م

تمكنت شرطة دبي من كشف هوية مغتصب فتاة عربية في الإمارات، بعد 8 سنوات من الجريمة،بفضل التقدّم في تكنولوجيا الحمض النووي.

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية ، إن خبراء الأدلة الجنائية تمكنوا من التعرف على هوية الجاني عن طريق أخيه الذي كان لديه سابقة جنائية، إلا أن المفاجأة تمثلت في أن الجاني كان تَوفّى عندما تمكنت شرطة دبي من كشف هويته .

وعن مستقبل التعامل مع القضية، قال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن الجاني ترك خلفه دليلًا بيولوجيًّا في مسرح الجريمة، وجرى رفعه من مسرح الجريمة، وحفظ العينات إلى أن يستجد أمر ما في القضية.