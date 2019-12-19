تعليق إماراتي على رسالة الملك سلمان لـ"السيسي"

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السعودية

مصر

الملك سلمان

السيسي

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن قوة محور مصر والمملكة العربية السعودية ضروري لكل العرب.

جاء هذا في تعليقه على رسالة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورد الأخير عليها، اليوم الخميس.

وقال الوزير الإماراتي عبر حسابه على "تويتر" إن الرسالة والرد يتجاوزان في أهميتهما العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتابع أن هذا تأكيد وترسيخ للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك.

وأضاف في تغريدته: "في ظل الاختراقات الإقليمية قوة محور الرياض والقاهرة ضروري لكل العرب".

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز،

ونقل الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، رسالة "سلمان" لـ"السيسي"، حيث تضمنت "تأكيد عمق العلاقات التاريخية، التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الإستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة".

كما طلب السيسي "نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكدا الطابع الخاص والأخوي، الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية".

وجاء في رد السيي أيضًا بحسب السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن "السيسي، أعرب عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات".

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