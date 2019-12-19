بطلة «الفضيحة الإباحية» تثير الجدل بفيديو جديد من الكويت

أحمد سالم
أثارت الراقصة الاستعراضية جوهرة، جدلًا في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها برفقة شاب يدعى "خالد"، في أوضاع مخلة للآداب داخل غرفة نوم.
وعادت الراقصة من جديد لتظهر في المشهد الإعلامي، أثناء قضائها أجازة في الكويت، حيث نشرت صورًا شخصية لها عبر صفحتها الشخصية بموقع انستجرام.
وظهرت "جوهرة" أما سيارة فارهة، كما ظهرت بفيديو داخل السيارة وهي تتمايل على أغنية "نمبر وان"، غناء محمد رمضان.
وعقب الفيديوهات التي عرفت باسم "فضيحة جوهرة"، حققت الفيديوهات نسب مشاهدة عالية جدا، كما تصدر اسم الراقصة مؤشر البحث جوجل في مصر وفي بعض البلاد العربية بآلاف من عمليات البحث.
فيما ادعى صديق جوهرة أنه زوجها، رغم أن هذا الزواج لم يظهر للنور أبدًا، ولم تتحدث عنه جوهرة في أي تصريح لها عبر الإعلام ولا عبر حساباتها في السوشيال ميديا.
وتباينت آراء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حول هذه الفيديوهات حيث هاجمها البعض بلهجات حادة، فيما تعاطف معها البعض بحكم جنسيتها الروسية.
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Birthday week ?? is finished and Im feeling so blessed and grateful ?? to all of you for giving me so much love and support on my Birthday ??! Just tonnes of pics and videos too share, had no time to upload anything, had no time even to realize how many beautiful and nice things are happening, thank you life for this blessing! Its only one birthday party left, so I gonna spam with my bd content starting from now, trying though to follow the time sequence ?? Thats why I’m continuing with an epic Purple Rolls Royce ride on my BD I wouldn’t forget fast lol ?? #jojo #Johara #joharabellydancer #kuwait #gawhara #jawhara #birthday #jojobirthday #rollsroyce
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