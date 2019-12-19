بطلة «الفضيحة الإباحية» تثير الجدل بفيديو جديد من الكويت

19 ديسمبر 2019 - 06:05 م

أثارت الراقصة الاستعراضية جوهرة، جدلًا في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها برفقة شاب يدعى "خالد"، في أوضاع مخلة للآداب داخل غرفة نوم.

وعادت الراقصة من جديد لتظهر في المشهد الإعلامي، أثناء قضائها أجازة في الكويت، حيث نشرت صورًا شخصية لها عبر صفحتها الشخصية بموقع انستجرام.

وظهرت "جوهرة" أما سيارة فارهة، كما ظهرت بفيديو داخل السيارة وهي تتمايل على أغنية "نمبر وان"، غناء محمد رمضان.

وعقب الفيديوهات التي عرفت باسم "فضيحة جوهرة"، حققت الفيديوهات نسب مشاهدة عالية جدا، كما تصدر اسم الراقصة مؤشر البحث جوجل في مصر وفي بعض البلاد العربية بآلاف من عمليات البحث.

فيما ادعى صديق جوهرة أنه زوجها، رغم أن هذا الزواج لم يظهر للنور أبدًا، ولم تتحدث عنه جوهرة في أي تصريح لها عبر الإعلام ولا عبر حساباتها في السوشيال ميديا.

وتباينت آراء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حول هذه الفيديوهات حيث هاجمها البعض بلهجات حادة، فيما تعاطف معها البعض بحكم جنسيتها الروسية.