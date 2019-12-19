  • الخميس 19 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مباراة الاهلي والاسماعيلي

بث مباشر.. قمة الأهلي والاسماعيلي في الدوري الممتاز

طائرة بريطانية بمطار شرم الشيخ

شرم الشيخ تستقبل أول طائرة بريطانية بعد رفع الحظر

أمير قطر

فيديو يكشف حضور أمير قطر مباراة الهلال السعودي

أردوغان والسراج

تركيا تجهز قوات عسكرية للتدخل في ليبيا

الراقصة جوهرة

بطلة «الفضيحة الإباحية» تثير الجدل بفيديو جديد من الكويت

سامح شكري

مصر تحذر المسافرين إلى السعودية من مرض خطير

السيسي وسلمان

تعليق إماراتي على رسالة الملك سلمان لـ"السيسي"

رئيس الجزائر المنتخب

بعد تنصيب الرئيس الجديد..استقالة رئيس وزراء الجزائر

الشيخ محمود التهامي

«التهامي» يظهر محتضنًا كلب: «ربنا مخلقش حاجة نجسة»

الجيش

«صنع في مصر».. الجيش يكشف عن أسلحة جديدة

بطلة «الفضيحة الإباحية» تثير الجدل بفيديو جديد من الكويت

الصفحة الأخيرة

الراقصة جوهرة
الراقصة جوهرة
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بعد قضية الفيديوهات.. شيما الحاج تثير الجدل من جديد

#

" حليمة بولند" تثير ضجة من جديد في عيد ميلادها

#

صورة من حفل زفاف طارق العريان وإنجي علي تثير الجدل

#

شاهد.. معلمة سعودية تثير الجدل بفيديو «رقص جرئ»

الكويت

الراقصة جوهرة

البطلة الإباحية

أثارت الراقصة الاستعراضية جوهرة، جدلًا في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها برفقة شاب يدعى "خالد"، في أوضاع مخلة للآداب داخل غرفة نوم.

وعادت الراقصة من جديد لتظهر في المشهد الإعلامي، أثناء قضائها أجازة في الكويت، حيث نشرت صورًا شخصية لها عبر صفحتها الشخصية بموقع انستجرام.

وظهرت "جوهرة" أما سيارة فارهة، كما ظهرت بفيديو داخل السيارة وهي تتمايل على أغنية "نمبر وان"، غناء محمد رمضان.

وعقب الفيديوهات التي عرفت باسم "فضيحة جوهرة"، حققت الفيديوهات نسب مشاهدة عالية جدا، كما تصدر اسم الراقصة مؤشر البحث جوجل في مصر وفي بعض البلاد العربية بآلاف من عمليات البحث.

فيما ادعى صديق جوهرة أنه زوجها، رغم أن هذا الزواج لم يظهر للنور أبدًا، ولم تتحدث عنه جوهرة في أي تصريح لها عبر الإعلام ولا عبر حساباتها في السوشيال ميديا.

وتباينت آراء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حول هذه الفيديوهات حيث هاجمها البعض بلهجات حادة، فيما تعاطف معها البعض بحكم جنسيتها الروسية.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. 3 قتلى في إطلاق نار بروسيا
» لبنان.. تكليف وزير سابق بتشكيل الحكومة الجديدة
» زوجة عماد متعب تشعل مواقع التواصل بـ فستان قصير
» قائمة الزمالك استعدادا لـ "سموحة"
» هذا ما يحدث لقلبك عند تناول الفلفل الحار
» إصابة لاعب شهير بالأهلى بورم فى المخ
» مصر تتسلم شعلة تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2020
» بدولة خليجية.. ورّط زوجته في التعاطي لمنعها من الطلاق
» التشكيل المتوقع للأهلى أمام الإسماعيلى
» "البدرى" يكشف سر غيابه عن مباريات الدورى
» تلقي بنفسها من أعلى برج بالشارقة.. ما الأمر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن