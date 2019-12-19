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يجلس وحيدًا في آخر المدرجات..

فيديو يكشف حضور أمير قطر مباراة الهلال السعودي

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أمير قطر
أمير قطر
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محمد فضل- متابعات

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أمير قطر

تميم بن حمد

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أثناء حضوره مباراة "الهلال" السعودي و"فلامينغو" البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، أول أمس الثلاثاء، على الرغم من عدم إعلان ذلك أو توجه كاميرات قناة "بي إن سيورتس" عليه أثناء المباراة.

وبدا أمير قطر يجلس وحيدًا في آخر المدرجات وحوله مدرجات فارغة، ويتابع المباراة، بينما يبتسم للكاميرا التي كانت تصوره واضعًا قدمًا على قدم.

?وحقق فريق فلامنجو البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، فوزا ساحقا على فريق "الهلال" السعودي بطل آسيا، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي، بنتيجة 3-1 في الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية بقطر.

وسجل أهدف "فلامنغو"، جورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة 49، برونو هنريكي في الدقيقة 78 وعلي آل بليهي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81، فيما سجل هدف الهلال الوحيد سالم الدوسري في الدقيقة 19.

ولعب "الهلال" السعودي بـ 10 لاعبين بعد أن أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة لكاريلو لدخوله العنيف على لاعب فلامنجو في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وتمكن "الهلال" من الوصول إلى الدور قبل النهائي  بعد أن حقق فوزا على فريق الترجي بطل أفريقبا بنتيجة هدف مقابل لاشيء.


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