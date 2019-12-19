شرم الشيخ تستقبل أول طائرة بريطانية بعد رفع الحظر

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طائرة بريطانية بمطار شرم الشيخ
طائرة بريطانية بمطار شرم الشيخ
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أحمد سالم

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شرم الشيخ

طائرة بريطانية

استقبل مطار شرم الشيخ منذ قليل، أول طائرة بريطانية قادمة من مدينة برمنجهام في إنجلترا، وعلى متنها 110 راكبًا.

يأتي ذلك بعد أربع سنوات من قرار بريطانيا بفرض الحظر على السفر إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

يأتي ذلك في ضوء حرص القيادة السياسية على تعزيز وتعميق العلاقات مع مختلف دول العالم، خاصة التي ترتبط بعلاقات استراتيجية مع مصر، حيث شهدت العلاقات الثنائية مؤخرًا بين مصر وبريطانيا تطورًا إيجابيًا بعد قرار الحكومة البريطانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر، تشغيل رحلة أخرى من إنجلترا  يوم 22 من الشهر الجاري لنفس الشركة كاملة العدد.

وأكد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، أن جميع المطارات المصرية تطبق كافة الإجراءات الأمنية ومعايير السلامة والأمان الدولية وتعمل على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين.

وأضاف أن الوزارة تحرص على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية من أجل زيادة وتنمية حجم الحركة السياحية الوافدة من وإلى مصر، خاصة أن قطاع الطيران يعد من أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد القومي.

والجدير بالذكر أن مطار الشيخ استقبل خلال الفترة الأخيرة وفودًا من الشباب المشاركين، في منتدى شباب العالم الذي أقيم بشرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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