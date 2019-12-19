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بالفيديو.. 3 قتلى في إطلاق نار بروسيا

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موسكو

اطلاق نار

روسيا اليوم

موسكو اليوم

سقط 3 قتلى في إطلاق نار بالعاصمة الروسية موسكو قبل قليل، في حين رصد مقطع فيديو حالة من الهلع والذعر بين المارة.

ووقع إطلاق النار بالقرب من مبنى الاستخبارات وسط العاصمة الروسية.

وقالت السلطات الأمنية إن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.


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