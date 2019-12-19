كويتي اعتنق اليهودية يصدم سلطات بلاده بتصريح جديد

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القبس

شاب كويتي

يوسف المهنا

يعتنق اليهودية

قلل الشاب الكويتي يوسف المهنا، الذي اعتنق اليهودية مؤخرًا، من أهمية قيام سلطات بلاده بسحب الجنسية منه من عدمه.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فإن الشاب أكد أنه لا يرغب بالعودة إلى الكويت، وأن ما أثير حول نية الحكومة سحب الجنسية أمر لا يعنيه ولا يهمه، بل يعتبره مصدر فخر له.

وذكر أنه لن يستمر في الوجود على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب عدم الظهور في وسائل الإعلام،  مضيفًا :"لا يهمني سحب الجنسية الكويتية مني".

وأطلق الشاب صفحة باسمه العبري على موقع "تويتر"، والتي تحمل اسم ابن نفتالي، بعد إغلاق حسابه العربي.

وتماهيًا مع الموقف الإسرائيلي قال: "أطالب الشعب الكويتي بأن يلتفت أكثر إلى الخطر الإيراني والذي يشكّل تهديداً بالأسلحة النووية".


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