» مقتل مطلق النار قرب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

19 ديسمبر 2019 - 07:29 م

أعلنت وسائل إعلام روسية منذ قليل، مقتل مطلق النار قرب مبنى جهاز الأمن الفيدرالي في العاصمة الروسية موسكو، مضيفًة أن يتم حاليًا التعرف على هويته.

وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم، اليوم، جراء إطلاق النار بالقرب من مقر الاستخبارات الروسية في العاصمة موسكو، بحسب «روسيا اليوم».

وأظهرت لقطات، مواطنين يهربون من الرعب أثناء إطلاق أعيرة نارية في ميدان لوبيانكا بالقرب من مبنى الأمن الفيدرالي.

وذكر شهود عيان أنهم سمعوا إطلاق نار وصيحات استغاثة قرب جسر كوزنيتسكي في موسكو، فيما قال آخرون إن إطلاق النار أدى إلى إصابة اثنين من المارة بجروح.