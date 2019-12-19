وزير الخارجية: اتفاقات السراج وأردوغان تعرقل تسوية أزمة ليبيا

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حسن علام- متابعات

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وزير الخارجية

سامح شكري

سراج

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مذكرتيّ التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومة التركية و«فايز السراج»، تمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاق الصخيرات، فضلًا عن تعارضها مع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال اتصالًا هاتفيًا اليوم، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي "لويجي دي مايو"، بحسب ما صرح به المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

وبحث وزير الخارجية مع نظيره الإيطالي، آخر مستجدات الأزمة في ليبيا وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك ودعم مسار التحضير لمؤتمر برلين.

وتناول الوزيران، خلال الاتصال الهاتفي، مخاطر التصعيد الراهن جراء تلك الاتفاقية، كما توافق الوزيران على العمل على الدفع قدماً نحو تشجيع الأطراف الليبية على الانخراط الفوري والتعاون الكامل مع المبعوث الأممي، وذلك سعياً لتحريك مسار برلين السياسي.


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