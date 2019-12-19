«أردوغان» يخرج «ساويرس» عن شعوره:«فقع المرارة»

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تركيا

ساويرس

سليم الاول

طومان باي

هاجم رجل الأعمال نجيب ساويرس، أصحاب الحسابات التي تدافع عن السلاطين الأتراك، في حين لا يوجد أتراك لا يدافعون عن العرب.

وعلق "ساويرس" عبر حسابه بموقع "تويتر" على تغريدة قالت إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نجح في تحويل هؤلاء العرب ليدافعوا عن الأتراك.

وكتب "ساويرس" في تعليقه على التغريدة المذكورة بقوله: " و الله صدقت ... حاجة تفقع المرارة".

يشار إلى أن الفترة الماضية، شهدت ضجة كبيرة حول مسلسل ممالك النار، الذي يتناول فترة دخول السلطان سليم الأول العثماني إلى مصر، وصراعه مع المماليك بقيادة طومان باي.


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