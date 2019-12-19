مرتضى منصور يتلقى اتصالًا هاتفيًا من حسني مبارك

19 ديسمبر 2019 - 08:38 م

تلقى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالا هاتفيا من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك للتعزية في وفاة شقيقته الكبرى "سوسن" اتلتي وافتها المنية أول أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

كما تلقى مرتضى منصور اتصالًا من علاء وجمال نجلي حسني مبارك، عبروا فيه عن تعازيهم في وفاة شقيقته.

وشيعت أمس جنازة شقيقة مرتضى منصور عقب صلاة الظهر من مسجد المتولي الكبير بمسقط رأسها بقرية بشالوش التابعة لمركز مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، كما تلقى "منصور" عزاء والدته بعد دفنها على المقبرة.