برلماني: الإفراج عن السجناء رد على تقارير حقوق الإنسان

قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب علاء عابد، إن الإفراج عن 416 سجينا بعفو رئاسى وشرطى، يؤكد حرص القيادة على لم شمل الأسرة المصرية.

وأضاف أن ذلك يأتي خطوة هامة في ملف حقوق الإنسان الذي شهد اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وأكبر رد على البيانات الكاذبة بشأن الأوضاع في مصر فيما يخص ملف حقوق الإنسان.

وأكد أن تقديم أعضاء وفد من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة هاندز أوف كاين " الإيطالية" الشكر والتقدير لمصر ووزارة الداخلية بعد زيارتهم لسجن المرج العمومى على الاهتمام الكبير من وزارة الداخلية بأوضاع المسجونين وتقديم جميع أنواع الرعاية لهم، أكبر رد على المزاعم التي يروجها البعض بشأن أوضاع السجون فى مصر، والمنظمات المسيسة.



وناشد المفرج عنهم أن يكونوا على قدر المسئولية، بحيث يكونوا أكثر التزاما وحرصا على الوطن ويقدرون حجم المؤامرات التى تحاك ضد وطنهم وأرضهم.