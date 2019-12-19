  • الخميس 19 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

«إقامة قداسين» يُفجر أزمة داخل الكنيسة

أرشيفية

خبير بترولي يكشف مفاجأة عن حقل النفط الجديد

مرتضى منصور

الزمالك يتهم الضابط القطري«أبوسنيدة» بتسريب عقود لاعبيه

أرشيفية

فينجر: «صلاح» يشبه هذا الأسطورة

مرتضى منصور حسني مبارك

مرتضى منصور يتلقى اتصالًا هاتفيًا من حسني مبارك

أرشيفية

بيان عاجل من «الصحة» بشأن انتشار إنفلونزا الخنازير

ساويرس

«أردوغان» يخرج «ساويرس» عن شعوره:«فقع المرارة»

السعودية

أمير سعودي يتحدث عن «ثورة» ويكشف عن مرحلة جديدة

الراقصة جوهرة

بطلة «الفضيحة الإباحية» تثير الجدل بفيديو جديد من الكويت

الشاب الكويتي

كويتي اعتنق اليهودية يصدم سلطات بلاده بتصريح جديد

الزمالك يتهم الضابط القطري«أبوسنيدة» بتسريب عقود لاعبيه

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

«تشافي»: السد قادر على تخطي الترجي التونسي

#

20 لاعبًا في قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

#

مرتضى: مالك باريس سان جيرمان يحارب الزمالك بهذه الطريقة

#

رسميًا.. «ميتشو» يوقع عقود تدريبه للزمالك

تسريب

مخابرات

عقود

لاعبين

ضابط قطري

اتهم نادي الزمالك، المخابرات القطرية، بتسريب عقود لاعبي الفريق الأبيض.

جاء ذلك في بيان رسمي نشره موقع نادي الزمالك، مساء اليوم الخميس، نقلًا عن مجلس إدارة النادي، أكد فيه أنه لا يوجد أي تحقيقات داخل النادي على خلفية تسريب بعض عقود لاعبي الفريق الأول.

وكشف مرتضى منصور أن الظابط المخابراتي القطري أبو سنيدة هو الذي قام بتسريب عقود اللاعبين، مشيرًا إلى أن التسريب جاء بعد اختراق لنظام اتحاد الكرة المصري، وأنه تحدث مع رئيس الاتحاد، عمرو الجنايني للتحقيق في الأمر منذ أسبوع.

وأشار رئيس الزمالك، إلى أن هناك تحقيقات في ذلك الأمر بنيابة أمن الدولة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. محاولة اختطاف طفل.. ماذا فعلت الأم؟
» ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس
» وزير الأوقاف يحيل ثلاث قيادات للتحقيق
» الأهلي يتخطى حاجز الإسماعيلي بهدف الحاوي
» ضبط مصنع للخمور بالسعودية يصدر آلاف اللترات
» «الجندي» متحديًا الأزهر: الطلاق الشفوي لا قيمة له
» انتخاب "أوغلو" رئيسًا لحزب معارض لـ"أردوغان"
» أمير سعودي ينشر فيديو لعملية إنقاذ ساخرًا: اتركوه يموت أحسن
» صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة
» بالفيديو.. جراد في أسراب ضخمة يجتاح السعودية
» بروتوكول بين مصر والسعودية.. تعرف على التفاصيل

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن