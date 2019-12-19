خبير بترولي يكشف مفاجأة عن حقل النفط الجديد

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حسن علام- متابعات

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البترول

الصحراء الغربية

الخبير

قال المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الكشف البترولي الجديد بالصحراء الغربية، تكمن أهميته في استمرار وزارة البترول في التوسعات الغازية.

وأعلنت مصر، اليوم اكتشاف حقل جديد للنفط والغاز في منطقة "أبوسنان" الواقعة في الصحراء الغربية.

وأفادت الوزارة، بأن الاكتشاف النفطي الجديد تحقق "عند انتهاء شركة برج العرب للبترول القائمة بالعمليات بالمنطقة من حفر بئر استكشافية ناجحة".

وأعلن بيان لوزارة البترول المصرية، أن الحقل الجديد معدل إنتاجه 7000 برميل من الزيت الخام يوميا و10 ملايين متر مكعب من الغاز.

الخبير البترولي، قال في تصريحات متلفزة، إن أهمية الاكتشاف ليس فقط أهمية اقتصادية بل أهميته تكمن في استمرار نجاح قطاع البترول في تحقيق مخططه، والتوسع في إنتاج الغاز والزيت الخام، لافتا إلى أنه كشف بترولي نفطي ينتج الزيت الخام في المقام الأساسي والغاز الطبيعي كغاز مصاحب.

وأضاف أن استمرارية الاكتشافات والتوسع في إنتاج النفط هو المطلوب من قطاع البترول، وكذلك إنتاج الغاز الطبيعي، ومصر في حاجة إلى النوعيات المتعددة من النفط والغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن سياسة قطاع البترول في البروتوكولات الموقعة مع الشركاء الأجانب جيدة للغاية وتحمي الحقوق المصرية.


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