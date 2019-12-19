» وزير الأوقاف يحيل ثلاث قيادات للتحقيق

19 ديسمبر 2019 - 09:38 م

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، إنهاء تعاقد ماهر عبد الرحيم القنائي فؤاد أخصائي نظم معلومات بمركز المعلومات بديوان عام الوزارة، وكذلك إيقاف كل من الشيخ عبد الناصر نسيم أمين، وكيل وزارة ورئيس لجنة شئون الأسرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ محمد جمال عبد اللطيف، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، والأستاذ عماد قرنه أبو عميرة.

يأتي القرار بناء على ما نسب إليهم من مخالفات تتصل بالتقصير الشديد في الواجب الوظيفي والخروج عن مقتضياته، لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، مع إحالتهم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للنظر في المخالفات المنسوبة إلى كل منهم .



أما بالنسبة للقنائي، قررت الوزارة إحالتة إلى النيابة العامة بشأن ما نسب إليه من مخالفات أثناء فتح صناديق النذور بمسجد السيدة زينب بتاريخ 3/12/2019م، وذلك بناء على مذكرة الإدارة المركزية للرقابة والتقويم بديوان عام وزارة الأوقاف.

كما قرر وزير الأوقاف، وقف محمد الأمين محمد السيد مسئول الدفع الإلكتروني بمديرية أوقاف الجيزة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات أو ثلاثة أشهر أيهما أقرب ، مع استكمال التحقيق معه بديوان عام الوزارة ، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.