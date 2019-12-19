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الأهلي يتخطى حاجز الإسماعيلي بهدف الحاوي

الرياضة

لاعبي الأهلي
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استطاع الأهلي أن يتخطى حاجز الإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه اللاعب وليد سلميان في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وأقيمت المباراة على ستاد المكس بالإسكندرية مساء اليوم الخميس، والذي أقيم في إطار مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

وفي الدقيقة 17 كاد أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي أن يتقدم لفريقه، بعدما سدد قذيفة من على بعد 25 ياردة، إلا أن الكرة ارتطمت بالعارضة، بعدها سدد أحمد الشيخ تسديدة، إلا أن كرته مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

في الدقيقة 77 أحرز الحاوي وليد سليمان الهدف الأول للنادي الأهلي من تسديدة رأسية متقنة بعد تلقيه عرضية نموذجية من محمد هاني، بعد الهدف عاد الإسماعيلي للهجوم في محاولة لإدراك هدف التعادل إلا أن دفاع الأهلي كان بالمرصاد حتى أطلق الدولي محمود البنا حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة.

وبذلك يواصل الأهلي سلسلة انتصاراته مع المدير الفني رينيه فايلر، ويغرد وحيدًا في صدارة جدول الدوري المصري الممتاز.


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