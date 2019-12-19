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زلزال بقوة 6 درجات يضرب غواتيمالا

عرب وعالم

زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب منخفض القطارة
زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب منخفض القطارة
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المصريون ووكالات

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وقع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، الخميس، قبالة ميناء "سان خوسيه" في غواتيمالا الواقعة بأمريكا الوسطى.
وأشار بيان صادر عن المعهد الوطني لعلم الزلازل في غواتيمالا، إلى أن عمق الزلزال بلغ 35 كيلومتر تحت سطح المحيط.
بدورها، قالت الخدمة الوطنية لرصد الزلازل بالمكسيك، إن سكان مدينة هيدالغو جنوب شرقي البلاد، شعروا بالزلزال.
وأظهرت معلومات أولية عدم وجود خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الزلزال. -

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